Le Chelsea de Sonia Bompastor égale un record

Le verre à moitié plein.

Chelsea a perdu deux points contre son voisin Arsenal ce samedi. En tête dès la 9 e minute grâce à Alyssa Thompson, les Blues ont été rattrapées à la 87 e par un but d’Alessia Russo, pour la plus grande joie des quelque 56 000 spectateurs présents à l’Emirates (1-1). La première place de Chelsea est désormais directement menacée par Manchester City , qui s’installera au sommet dimanche en cas de victoire contre Everton. Cela ne réconfortera pas Sonia Bompastor, mais les Blues ont égalé leur record d’invincibilité en Women’s Super League .…

QB pour SOFOOT.com