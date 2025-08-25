 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le chef Jean Imbert visé par une plainte d'une ex-compagne pour violences conjugales
information fournie par AFP 25/08/2025 à 10:20

Le chef Jean Imbert pris en photo à Cannes le 20 mai à 2024 ( AFP / Zoulerah NORDDINE )

Le chef Jean Imbert pris en photo à Cannes le 20 mai à 2024 ( AFP / Zoulerah NORDDINE )

Lila Salet, ancienne actrice et ex-compagne de Jean Imbert, a déposé plainte pour violences conjugales contre le célèbre cuisinier et ancien vainqueur de "Top Chef", a-t-on appris auprès lundi auprès de la plaignante.

L'ex-comédienne de 33 ans a déposé plainte samedi dans un commissariat de Versailles pour des faits qui se sont déroulés selon elle entre 2012 et 2013, au moment de sa liaison avec le chef, comme relaté par le magazine Elle.

Lila Salet, notamment vue dans le film "Amour & turbulences" avec Nicolas Bedos et Ludivine Sagnier, s'était déjà confiée dans ce magazine en avril, aux côtés de trois autres anciennes compagnes accusant de violences physiques et psychologiques le chef de la célèbre adresse parisienne Plaza Athénée.

Jean Imbert, 44 ans, a nié dans Elle avoir exercé la moindre violence physique ou psychologique envers ses ex-compagnes.

Dans sa plainte, que l'AFP a pu consulter, Lila Salet, aujourd'hui à la tête d'une agence immobilière, fait notamment état de gifles récurrentes et d'une séquestration dans un hôtel.

Début 2013, Lila Salet avait déposé plainte, avant de la retirer. Il y a quelques jours, Alexandra Rosenfeld, ancienne Miss France (2006), a révélé sur Instagram être une des ex-compagnes de Jean Imbert témoignant dans Elle contre lui sous un pseudonyme.

Elle y accusait notamment l'ancien gagnant de Top Chef (2012) de lui avoir fracturé le nez, avec une radiographie à l'appui. C'est ce témoignage qui a déclenché la plainte de samedi de Lila Salet.

"Avec moi, il avait été violent", a-t-elle confié à l'AFP. "J'avais des doutes qu'il l'ait été avec Alexandra Rosenfeld, mais je suis tombée des nues de savoir qu'elle s'était fait péter le nez".

"Donc, évidemment, ça a ravivé une espèce de colère, surtout que moi, j'avais déposé plainte en 2013 et que malheureusement, prise de compassion à l'époque, je l'avais retirée", relate encore l'ancienne comédienne.

"Je veux que la justice soit rendue et que la vérité soit entendue", conclut Lila Salet.

Les communicants du chef, s'adressant à Elle, ont replacé ce coup de tête sur Alexandra Rosenfeld dans "un moment de violence subi par Jean Imbert alors qu'il était empoigné par" sa compagne et "s'en est dégagé". Le cuisinier médiatique disait par ce même canal regretter "profondément les conséquences pour" l'ancienne Miss France, décrivant une relation "insoutenable, marquée par les insultes et les crises".

L'offre BoursoBank