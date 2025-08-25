 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Conférence de presse de Bayrou à l'orée d'une rentrée agitée
information fournie par Reuters 25/08/2025 à 06:57

Réunion hebdomadaire du cabinet au Palais de l'Elysée à Paris

PARIS (Reuters) -Le Premier ministre français, François Bayrou, s'adressera ce lundi aux Français à travers une conférence de presse à l'approche d'une rentrée politique et sociale périlleuse qui le verra défendre le budget 2026 au Parlement, où son gouvernement est menacé de censure.

Le mouvement informel "Bloquons tout" lancé sur les réseaux sociaux pour le 10 septembre et soutenu par la gauche pèse aussi sur cette période qui semble de celle de tous les dangers pour le gouvernement installé en tout début d'année.

"Je veux remettre les choses en place sans ambiguïté et envoyer un message de mobilisation et de responsabilité", déclare François Bayrou à la Tribune Dimanche, trois jours après avoir dîné avec le président Emmanuel Macron dans sa résidence d'été du fort de Brégançon (Var).

"Je ne crois pas que la réponse des Français puisse être de bloquer le pays", déclare-t-il aussi.

A travers des déplacements et des interventions sur les réseaux sociaux, le Premier ministre a passé l'été à tenter d'expliquer le contenu de son projet de budget pour 2026 dévoilé mi-juillet, qui entend faire près de 40 milliards d'économies via des mesures souvent impopulaires.

Il prévoit notamment la suppression de deux jours fériés, une "année blanche" impliquant le gel de certaines dépenses de l'Etat, le blocage du barème de l'impôt sur le revenu, le déremboursement de certains médicaments et une nouvelle réforme du système d'assurance-chômage.

MOTION DE CENSURE

Des entretiens avec des responsables politiques et syndicaux sont prévus cette semaine pour en débattre, en amont de la reprise des travaux au Parlement fin septembre.

Le chef de file de La France insoumise (LFI), Jean-Luc Mélenchon, a annoncé que LFI déposerait une motion de censure le 23 septembre pour faire tomber le gouvernement Bayrou.

L'ancien candidat à l'élection présidentielle appelle en outre à une grève générale le 10 septembre, date du début d'un mouvement de protestation informel né sur les réseaux sociaux, "Bloquons tout".

Apolitique au départ et dépourvu de leader identifié, le mouvement de protestation a reçu le soutien de La France insoumise, des Écologistes, des communistes et des socialistes.

Par la voix de ses élus, Le Rassemblement national a fait savoir pour sa part qu'il ne s'associerait pas à cette mobilisation, qu'il juge récupérée par la gauche.

La secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, s'est montrée prudente sur France Inter, évoquant des modes d'action "flous" et mettant en garde contre des "tentatives de noyautage et d'instrumentalisation de l'extrême droite."

Les fédérations de taxis ont dit leur intention de manifester dès le 5 septembre pour protester contre les nouveaux tarifs du transport sanitaire.

SUD-Rail, troisième syndicat de cheminots, a appelé de son côté à faire "grève massivement" le 10 septembre.

(Reportage Elizabeth Pineau, édité par Zhifan Liu)

Budget 2026
