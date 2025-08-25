"Rien à négocier" : la France insoumise ne participera pas aux concertations sur le budget

La France insoumise va déposer une motion de censure dès la reprise des travaux parlementaires.

Mathilde Panot à Châteauneuf-sur-Isère, le 24 août 2025. ( AFP / JEAN-PHILIPPE KSIAZEK )

La France insoumise ne se rendra pas aux concertations avec le gouvernement sur le budget a averti lundi 25 août la cheffe des députés LFI Mathilde Panot, qui a rappelé que son groupe parlementaire allait déposer une motion de censure dès la reprise.

"Aucun des parlementaires Insoumis n'ira à ces rencontres. Je veux que le gouvernement l'entende très clairement, il n'y a rien à négocier dans ce budget ", a-t-elle dit sur BFMTV et RMC. La ministre du Travail Catherine Vautrin entame lundi des concertations avec les groupes parlementaires et reçoit des représentants du groupe macroniste Renaissance. Des concertations doivent aussi avoir lieu dans les prochaines semaines au ministère des Finances.

"Nous n'allons pas négocier des miettes"

Mathilde Panot a rappelé que les Insoumis allaient déposer à l'Assemblée nationale une motion de censure contre le gouvernement de François Bayrou dès la reprise des travaux parlementaires, la semaine du 22 septembre, avant même le dépôt des textes budgétaires.

"Nous refusons la logique du budget", "nous n'allons pas négocier des miettes", comme la suppression d'un jour férié au lieu de deux, a-t-elle ajouté, en référence à l'une des propositions phares du Premier ministre.

François Bayrou, qui tiendra à 16h une conférence de presse, avait tracé les grandes lignes de sa stratégie budgétaire le 15 juillet. Il demande 43,8 milliards d'euros d'économies sur le budget 2026, parmi lesquels 4,2 milliards seraient dégagés par la suppression du lundi de Pâques et du 8-Mai.