 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le chef Jean Imbert, soupçonné de violences conjugales, "entendu" depuis lundi matin par les enquêteurs
information fournie par AFP 03/08/2026 à 15:53
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Le chef Jean Imbert à Cannes le 20 mai 2024 ( AFP / Zoulerah NORDDINE )

Le chef Jean Imbert à Cannes le 20 mai 2024 ( AFP / Zoulerah NORDDINE )

Le chef Jean Imbert, soupçonné de violences conjugales, est "entendu" depuis lundi matin par la police et répond à "toutes les questions des enquêteurs", ont indiqué ses avocates Jacqueline Laffont et Julie Benedetti à l'AFP.

Selon BFMTV, le chef cuisinier est visé au total par trois plaintes de ses ex-compagnes pour violences conjugales, et a été placé en garde à vue lundi matin à Paris.

Le chef de 45 ans "s'est rendu à son audition avec de nombreux documents, pièces, autant d'éléments matériels solides qui étayent sa version des faits. Il répond à toutes les questions des enquêteurs", a précisé sa défense.

L'ancien gagnant de Top Chef, devenu l'une des stars de la gastronomie française, avait fait l'objet de plusieurs témoignages d'ex-compagnes, dénonçant des violences conjugales qu'il conteste.

Il a notamment été visé par une plainte à l'été 2025, déposée par l'ancienne comédienne Lila Salet, 35 ans, pour des faits qui remonteraient à 2012-2013.

Une enquête a été ouverte au parquet de Paris pour violences par conjoint ou concubin et confiée au commissariat du 16e arrondissement, avait indiqué à l'AFP en avril le ministère public, se refusant alors à communiquer "le nombre et l'identité" des plaignantes, "tant pour le respect de leur intimité que pour préserver les chances de prospérer de l’enquête".

En mars, une autre ex-compagne de Jean Imbert, l'ancienne Miss France Alexandra Rosenfeld, 39 ans, avait indiqué à l'émission Complément d'Enquête avoir déposé plainte à son tour, pour des violences survenues au cours de leur relation entre 2012 et 2014.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank