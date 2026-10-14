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Le chef de la diplomatie américaine se rendra en Inde et en Ouzbékistan ce mois-ci
information fournie par Reuters 14/10/2026 à 00:34

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Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio se rendra en Inde et en Ouzbékistan à la fin du mois, a annoncé mardi le département d'Etat.

Marco Rubio se rendra à Samarcande, en Ouzbékistan, ainsi qu'à Mumbai et Jamnagar, en Inde, du 17 au 22 octobre, a fait savoir le département d’Etat dans un communiqué.

Lors de sa visite en Inde, le chef de la diplomatie américaine abordera notamment les perspectives d'une coopération renforcée dans le domaine de l'énergie.

(Simon Lewis, Kanishka Singh et Costas Pitas; version française Camille Raynaud)

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