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Le chef de la CIA s'est entretenu avec ses homologues russes à Moscou, dit le Kremlin
information fournie par Reuters 26/08/2026 à 12:18
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Le directeur de la CIA, John Ratcliffe, s'est entretenu avec des responsables des services de renseignement russes lors de sa visite à Moscou mardi, a fait savoir mercredi le Kremlin, précisant qu'il n'avait toutefois pas rencontré le président russe Vladimir Poutine.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré aux journalistes que Vladimir Poutine avait été informé des résultats des entretiens du chef du renseignement américain, mais a refusé de donner plus de détails.

Dmitri Peskov a ajouté qu'il était encore trop tôt pour dire si de tels contacts entre les services de renseignement des deux pays pourraient contribuer à sortir les relations américano-russes de ce qu'il a qualifié de "crise profonde".

Le site d'information Axios et la chaîne de télévision américaine CBS News, citant des sources non-identifiées, ont rapporté mardi que John Ratcliffe était en visite à Moscou.

Il s'agit de la première visite connue d'un patron de la CIA dans la capitale russe depuis le déplacement de William Burns, prédécesseur de John Ratcliffe, pour une réunion avec le président russe Vladimir Poutine en novembre 2021 - soit environ trois mois avant que le Kremlin n'ordonne ce qu'il a présenté comme une "opération militaire spéciale" en Ukraine.

(Dmitry Antonov, rédigé par Alessandra Prentice; version française Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)

Guerre en Ukraine
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