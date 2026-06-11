Le chancelier Friedrich Merz promet des mesures dans les semaines à venir pour relancer l'économie allemande

Le chancelier allemand Friedrich Merz a déclaré jeudi que son gouvernement comptait adopter, dans les prochaines semaines, des réformes visant à redynamiser une économie en perte de vitesse.

Les dirigeants de la coalition de Friedrich Merz ont rencontré mercredi à la chancellerie des représentants des entreprises et des syndicats pour discuter de réformes dans des domaines tels que la réduction des formalités administratives. Les organisations patronales avaient insisté pour obtenir un calendrier concret avant la réunion.

"Nous savons que le temps presse. Chaque jour, des emplois continuent d’être perdus dans l’industrie. Chaque jour, des entreprises de notre pays font faillite en raison de coûts excessifs et, surtout, d’une lourde charge bureaucratique", a déclaré Friedrich Merz devant le Parlement.

"Notre objectif est de développer davantage et de présenter nos propositions concernant les grands chantiers de réforme dans les semaines et les mois à venir", a-t-il poursuivi dans un discours sur les priorités du gouvernement.

Tout en réaffirmant le soutien de l’Allemagne à l’Ukraine, qui, selon lui, a sa place dans l’UE "à plus long terme", il a réitéré ses appels en faveur d’une accélération de la déréglementation en Europe pour aider les entreprises, précisant que des mesures devraient être mises en œuvre au plus tard l’année prochaine.

Il a également rejeté l'idée d'une dette commune de l'UE, affirmant qu'un endettement excessif menaçait la souveraineté nationale.

PRESSION EN FAVEUR DES RÉFORMES

Le chancelier, largement distancé dans les sondages par le parti d’extrême droite AfD, peine à faire adopter un vaste train de réformes des systèmes sociaux, fiscaux, sanitaires et de retraite qu’il juge nécessaires pour relancer une économie allemande en perte de vitesse.

De profondes divergences subsistent avec ses partenaires sociaux-démocrates concernant d'éventuelles baisses d'impôts et la question du renforcement du système de retraite dans un pays pénalisé par le vieillissement de sa population.

Friedrich Merz, habituellement fervent défenseur du marché, s'est attaché à parvenir à un large accord avec ses partenaires. Mais à l'approche de la pause estivale du Parlement, qui débutera le 11 juillet, la pression pour présenter des résultats s'est intensifiée.

Les représentants des entreprises et des syndicats présents à la réunion de mercredi soir ont déclaré que les discussions avaient été positives, mais aucun accord concret n'a été annoncé.

Peter Adrian, président de la Chambre allemande de commerce et d'industrie (DIHK), s'est dit "très optimiste" quant à la possibilité de présenter un paquet de réformes avant les vacances d'été.

"Le gouvernement a tout intérêt à obtenir des résultats dans ce domaine. Il ne lui reste d'ailleurs plus beaucoup de temps pour le faire", a-t-il déclaré à la chaîne de télévision publique ZDF.

(Rédigé par Ludwig Burger, Linda Pasquini et Andreas Rinke; Version française Matthieu Huchet)