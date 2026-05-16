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Robert Lewandowski va quitter le FC Barcelone
information fournie par So Foot 16/05/2026 à 14:13

Robert Lewandowski va quitter le FC Barcelone

Robert Lewandowski va quitter le FC Barcelone

Une (énorme) page se tourne. Ce samedi, Robert Lewandowski a annoncé qu’il quittera le FC Barcelone en fin de saison . L’attaquant polonais tout juste sacré champion d’Espagne aura encore deux occasions de se montrer sous le maillot blaugrana avant de filer vers une destination encore inconnue… ou de prendre sa retraite à 37 ans.

After four years full of challenges and hard work, it's time to move on. I leave with the feeling that the mission is complete. 4 seasons, 3 championships. I will never forget the love I received from the fans from my very first days. Catalonia is my place on earth. Thank you… pic.twitter.com/xrggN3Gisv…

JD pour SOFOOT.com

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