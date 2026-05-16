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Corinne Diacre explique les raisons de son départ de l’Olympique de Marseille
information fournie par So Foot 16/05/2026 à 15:17

Corinne Diacre explique les raisons de son départ de l’Olympique de Marseille

Corinne Diacre explique les raisons de son départ de l’Olympique de Marseille

Une petite saison et puis s’en va. Arrivée le 6 octobre dernier en remplacement de Frédéric Gonçalves, Corinne Diacre quitte (déjà) l’Olympique de Marseille au terme de son contrat qui courait jusqu’à la fin de l’exercice 2025-2026. Un exercice qui se conclut sur un bilan de 7 victoires, 4 nuls et 12 défaites toutes compétitions confondues et surtout, une neuvième place synonyme de maintien en Première Ligue pour les Marseillaises, promues la saison dernière.

On peut toujours rester amis

Dans les colonnes de L’Equipe , l’ancienne sélectionneuse des Bleues est revenue sur les raisons de son départ qui s’est fait « d’un commun accord » avec sa désormais ex-direction : « On avait entamé quelques discussions mais on n’est pas tombés d’accord, notamment sur certaines garanties d’effectif. On s’est séparés, mais en très bons termes , jure celle qui qualifie « son aventure à l’OM [d’] expérience fabuleuse » et ce, malgré quelques passages houleux, comme ces graffitis dont elle a été la cible il y a quelques semaines. Là encore, la technicienne garde la tête froide : « Je crois que les grands dirigeants de l’OM ont subi des tags aussi, donc pourquoi pas moi ? »

JD pour SOFOOT.com

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