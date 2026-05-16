 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Lewandowski quitte le Barça après quatre saisons et trois titres
information fournie par Reuters 16/05/2026 à 14:27

LaLiga - FC Barcelona v Real Madrid

LaLiga - FC Barcelona v Real Madrid

L'attaquant polonais ‌Robert Lewandowski a officialisé samedi son départ du ​FC Barcelone après quatre saisons au club catalan, et trois titres de champion d'Espagne.

Selon les ​médias, le joueur âgé de 37 ans, ancien buteur du ​Borussia Dortmund et du ⁠Bayern Munich, dont le contrat avec le ‌Barça expire cet été, a reçu des offres émanant d'Arabie saoudite, d'Italie et ​des Etats-Unis.

"Après ‌quatre années riches en défis et en ⁠travail acharné, il est temps de passer à autre chose. Je pars avec le sentiment ⁠du devoir ‌accompli", a écrit Robert Lewandowski, auteur ⁠de 119 buts pour Barcelone toutes compétitions ‌confondues, dans un message sur Instagram.

L'attaquant ⁠polonais, qui a subi plusieurs blessures ces ⁠derniers mois, ‌n'a été titularisé que lors de 15 de ​ses 29 apparitions ‌en Liga cette saison, marquant 13 buts.

Il est entré en fin ​de match lors de la victoire remportée 2-0 dimanche dernier par Barcelone ⁠contre le Real Madrid, qui a permis aux Blaugranas de décrocher leur 29e titre de champion d'Espagne à trois journées de la fin de saison.

(Chiranjit Ojha à Bangalore, Jean-Stéphane Brosse pour ​la version française)

Sport
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des habitants devant les décombres de bâtiments endommagés et effondrés après des frappes israéliennes nocturnes sur la ville de Tyr, dans le sud du Liban, le 16 mai 2026 ( AFP / Kawnat HAJU )
    Liban: Israël mène de nouvelles frappes, des Libanais ne croient pas en la trêve
    information fournie par AFP 16.05.2026 14:21 

    Israël mène une série de frappes sur le sud du Liban samedi, malgré la prolongation pour un mois et demi de la trêve entre les deux pays, laissant sceptiques des Libanais déplacés par la guerre. Les frappes, qui visent selon l'armée israélienne "des infrastructures ... Lire la suite

  • Robert Lewandowski va quitter le FC Barcelone
    Robert Lewandowski va quitter le FC Barcelone
    information fournie par So Foot 16.05.2026 14:13 

    Une (énorme) page se tourne. Ce samedi, Robert Lewandowski a annoncé qu’il quittera le FC Barcelone en fin de saison . L’attaquant polonais tout juste sacré champion d’Espagne aura encore deux occasions de se montrer sous le maillot blaugrana avant de filer vers ... Lire la suite

  • Des pompiers et secouristes sur le site d'une collision entre un train de marchandises et un bus à Bangkok, le 16 mai 2026 en Thaïlande ( AFP / Lillian SUWANRUMPHA )
    Thaïlande: au moins huit morts dans une collision entre un train et un bus à Bangkok
    information fournie par AFP 16.05.2026 14:09 

    Une collision entre un train de marchandises et un bus a fait au moins huit morts et plus d'une trentaine de blessés samedi dans le centre de Bangkok, en Thaïlande, ont indiqué la police et les services de secours locaux. "Huit personnes sont mortes et 35 autres ... Lire la suite

  • Sébastien Pocognoli se verrait bien continuer avec l’AS Monaco
    Sébastien Pocognoli se verrait bien continuer avec l’AS Monaco
    information fournie par So Foot 16.05.2026 13:59 

    Avant de retourner à l’Union saint-gilloise en novembre prochain ? Peu avant le déplacement de l’AS Monaco sur la pelouse de Strasbourg ce dimanche, avec une place en Ligue Europa dans le viseur, Sébastien Pocognoli s’est confié sur son avenir en conférence de ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank