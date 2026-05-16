Lewandowski quitte le Barça après quatre saisons et trois titres

LaLiga - FC Barcelona v Real Madrid

L'attaquant polonais ‌Robert Lewandowski a officialisé samedi son départ du ​FC Barcelone après quatre saisons au club catalan, et trois titres de champion d'Espagne.

Selon les ​médias, le joueur âgé de 37 ans, ancien buteur du ​Borussia Dortmund et du ⁠Bayern Munich, dont le contrat avec le ‌Barça expire cet été, a reçu des offres émanant d'Arabie saoudite, d'Italie et ​des Etats-Unis.

"Après ‌quatre années riches en défis et en ⁠travail acharné, il est temps de passer à autre chose. Je pars avec le sentiment ⁠du devoir ‌accompli", a écrit Robert Lewandowski, auteur ⁠de 119 buts pour Barcelone toutes compétitions ‌confondues, dans un message sur Instagram.

L'attaquant ⁠polonais, qui a subi plusieurs blessures ces ⁠derniers mois, ‌n'a été titularisé que lors de 15 de ​ses 29 apparitions ‌en Liga cette saison, marquant 13 buts.

Il est entré en fin ​de match lors de la victoire remportée 2-0 dimanche dernier par Barcelone ⁠contre le Real Madrid, qui a permis aux Blaugranas de décrocher leur 29e titre de champion d'Espagne à trois journées de la fin de saison.

(Chiranjit Ojha à Bangalore, Jean-Stéphane Brosse pour ​la version française)