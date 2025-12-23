Le cauchemar continue pour Alexander Isak
Depuis que le rappeur Niska lui a consacré un titre, Alexander Isak vit un véritable cauchemar. L’anti-Blaise Matuidi.
Assez méconnaissable depuis son arrivée à Liverpool cet été, le Suédois est parvenu à inscrire son troisième but de la saison toutes compétitions confondues, samedi contre Tottenham… se blessant lourdement sur la même action, et quittant ses partenaires là-dessus . Le verdict est tombé ce lundi soir : fracture du péroné, et selon toutes vraisemblances plusieurs mois d’indisponibilité , même si le LFC n’a rien communiqué au sujet de la durée de son absence.…
JB pour SOFOOT.com
