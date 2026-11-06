L’OL a trouvé le successeur de Paulo Fonseca

Lyon n’aura pas tardé. Ce mercredi, l’OL a annoncé le départ de son entraîneur Paulo Fonseca, bien décidé à retrouver son Portugal où un poste dans le club de ses rêves, le Sporting, l’attendait.

Un peu plus de 24 heures plus tard, les dirigeants rhodaniens ont révélé à Canal + que Carlos Vicens devrait succéder à l’ancien du LOSC . Le technicien de 43 ans va découvrir l’Hexagone après une expérience d’un an et demi en tant que numéro 1 au… Portugal, à la tête de Braga.…

MB pour SOFOOT.com