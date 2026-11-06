 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L’OL a trouvé le successeur de Paulo Fonseca
information fournie par So Foot 06/11/2026 à 08:56

Ajouter Boursorama à vos sources

L’OL a trouvé le successeur de Paulo Fonseca

L’OL a trouvé le successeur de Paulo Fonseca

Lyon n’aura pas tardé. Ce mercredi, l’OL a annoncé le départ de son entraîneur Paulo Fonseca, bien décidé à retrouver son Portugal où un poste dans le club de ses rêves, le Sporting, l’attendait.

Un peu plus de 24 heures plus tard, les dirigeants rhodaniens ont révélé à Canal + que Carlos Vicens devrait succéder à l’ancien du LOSC . Le technicien de 43 ans va découvrir l’Hexagone après une expérience d’un an et demi en tant que numéro 1 au… Portugal, à la tête de Braga.…

MB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un hommage à Jesús de Miguel interrompu par une musique d'Avicii
    Un hommage à Jesús de Miguel interrompu par une musique d'Avicii
    information fournie par So Foot 06.11.2026 09:22 

    Mais taisez-vous ! À l’aube du coup d’envoi de Getafe-Brighton en Ligue Europa Conférence jeudi soir, les joueurs des deux équipes se sont réunis dans le rond central pour une minute de silence en hommage à Jesús de Miguel, décédé mardi des suites d’un choc violent ... Lire la suite

  • Midterms : "Le camp Maga n'a eu que ce qu'il mérite"
    Midterms : "Le camp Maga n'a eu que ce qu'il mérite"
    information fournie par France 24 06.11.2026 09:04 

    À la une du vendredi 6 novembre, le chaos dans le ciel européen à la suite de fausses alertes à la bombe, le camp "MAGA" se déchire après la claques des élections de mi-mandat et l'adieu à une légende du football.

  • Un ancien de l’OM arrêté par la police après s'être baladé avec… un arc et des flèches
    Un ancien de l’OM arrêté par la police après s'être baladé avec… un arc et des flèches
    information fournie par So Foot 06.11.2026 09:00 

    Pas une flèche. L’ancien piston de l’OM Amar Dedic a eu la brillante idée de se balader dans la campagne anglaise muni d’un arc et de quelques flèches . Le Bosnien était accompagné d’un ami au moment de son escapade hautement intellectuelle avant de se faire reprendre ... Lire la suite

  • Cristiano Ronaldo met un terme à sa carrière internationale
    Cristiano Ronaldo met un terme à sa carrière internationale
    information fournie par France 24 06.11.2026 08:15 

    Cristiano Ronaldo a annoncé, jeudi, sa retraite internationale, après 23 ans sous le maillot du Portugal. À 41 ans, l'attaquant d'Al-Nassr quitte la sélection avec 234 sélections et 146 buts, deux records mondiaux. Capitaine de son équipe, il avait notamment remporté ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank