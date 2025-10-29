Le cas Jonathan Clauss crise Franck Haise et Nice
La spéciale Clauss.
Sorti sur blessure face à Rennes, Jonathan Clauss est déjà au centre d’un petit feuilleton à Nice. Franck Haise a été clair : « Si son absence dure plusieurs semaines, ce n’est pas à cause du genou. » À 33 ans et sous contrat jusqu’en 2026, le latéral azuréen fait l’objet de toutes les spéculations.…
MH pour SOFOOT.com
