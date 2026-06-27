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Le triste record de Fernando Muslera
information fournie par So Foot•27/06/2026 à 20:55
Le triste record de Fernando Muslera
Ce qu’on appelle partir en légende. Pour sa cinquième Coupe du monde,
Fernando Muslera est entré dans l’histoire de la compétition
mais pas vraiment comme il l’aurait souhaité.
Pour changer du discours habituel. Dans une interview auprès du Parisien , où il revenait sur plusieurs sujets d’actualité, le ministre de l’Intérieur français, Laurent Nuñez, a livré ses inquiétudes sur d’éventuels débordements lors des prochains matchs des Bleus ...
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Déjà qualifiés, l'Angleterre, contre le Panama, et le Portugal, face à la séduisante équipe de Colombie, doivent l'emporter pour se ménager un tableau favorable, samedi lors de la dernière journée de la phase de groupes du Mondial-2026, qui désignera les derniers ...
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Ambiance déstructurée. Depuis mercredi, avant son dernier match de poule face au Japon (1-1), la Suède a fait du Toyota Stadium, l’antre habituelle du FC Dallas, son terrain d’entraînement . Pourtant les Blågult ont eu quelques surprises depuis leur arrivée. Embed ...
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