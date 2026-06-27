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Le triste record de Fernando Muslera
information fournie par So Foot 27/06/2026 à 20:55

Le triste record de Fernando Muslera

Le triste record de Fernando Muslera

Ce qu’on appelle partir en légende. Pour sa cinquième Coupe du monde, Fernando Muslera est entré dans l’histoire de la compétition mais pas vraiment comme il l’aurait souhaité.

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LB pour SOFOOT.com

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