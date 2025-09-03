Le capitaine de Majorque privé de salaire après avoir critiqué son entraîneur
Au coin dès la rentrée.
Samedi dernier, le Real Madrid s’est imposé contre Majorque dans le cadre de la deuxième journée de Liga. Lors de cette défaite, les fesses du milieu de terrain des Bermellones Dani Rodríguez sont restés assises sur les banc soyeux du Bernabéu. Pour cette rencontre de gala, l’entraîneur de Majorque Jagoba Arrasate, n’a pas souhaité utiliser l’expérience du vétéran espagnol, 37 ans.…
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
