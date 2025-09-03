 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le capitaine de Majorque privé de salaire après avoir critiqué son entraîneur
information fournie par So Foot 03/09/2025 à 16:24

Le capitaine de Majorque privé de salaire après avoir critiqué son entraîneur

Le capitaine de Majorque privé de salaire après avoir critiqué son entraîneur

Au coin dès la rentrée.

Samedi dernier, le Real Madrid s’est imposé contre Majorque dans le cadre de la deuxième journée de Liga. Lors de cette défaite, les fesses du milieu de terrain des Bermellones Dani Rodríguez sont restés assises sur les banc soyeux du Bernabéu. Pour cette rencontre de gala, l’entraîneur de Majorque Jagoba Arrasate, n’a pas souhaité utiliser l’expérience du vétéran espagnol, 37 ans.…

MBC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank