Le capitaine de Häcken a trouvé « certains joueurs de Strasbourg assez médiocres »
information fournie par So Foot 07/11/2025 à 09:03

Le capitaine de Häcken a trouvé « certains joueurs de Strasbourg assez médiocres »

Le capitaine de Häcken a trouvé « certains joueurs de Strasbourg assez médiocres »

Comme quoi, la mauvaise foi, ça existe partout.

Après le revers 2-1 de Häcken face à Strasbourg ce jeudi, le capitaine suédois Simon Gustafson n’a pas sorti la langue de sapin nordique face à la presse locale. « Strasbourg a quelques bons joueurs individuels, mais aussi certains qui sont assez médiocres » , a-t-il lâché, avec le calme d’un type qui a déjà tout vécu. Du moins, ici : « un match équilibré. On a bien défendu, on a été agressifs, on s’en sort bien sans briller. »

SF pour SOFOOT.com

