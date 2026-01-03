 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le cancre de la Premier League redore son blason
information fournie par So Foot 03/01/2026 à 17:58

Le cancre de la Premier League redore son blason

Le cancre de la Premier League redore son blason

Champagne !

Incapable de gagner lors des 19 premières journées de championnat, Wolverhampton est sorti de son hibernation ce samedi contre un autre malade, West Ham (3-0). Le pauvre Alphonse Areola a servi de punching ball : Jhon Arias (4 e ), Hwang Hee-chan sur penalty (41 e ) et Mateus Mané (41 e ) ont tous marqué en première période pour mettre fin à cette série noire. En considérant la fin de la saison dernière, Wolverhampton restait sur 23 matchs sans victoire en Premier League (quatre nuls, 19 défaites).…

QB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'OL sirote Monaco
    L'OL sirote Monaco
    information fournie par So Foot 03.01.2026 19:12 

    Une défaite, deux blessés, un carton rouge : l'ASM a commencé l'année de manière cauchemardesque à Louis II ce samedi contre Lyon (1-3). Monaco ne répond plus, pendant que l'OL de Paulo Fonseca s'accroche au bon wagon et à ses ambitions. Monaco 1 -3 Lyon Buts : ... Lire la suite

  • CAN : Pape Gueye envoie le Sénégal en quarts
    CAN : Pape Gueye envoie le Sénégal en quarts
    information fournie par So Foot 03.01.2026 19:05 

    Sénégal 3-1 Soudan Buts : Gueye (30 e et 45 e +2) et Mbaye (77 e ) pour le Sénégal // Abdallah (6 e ) pour le Soudan Le héros n’est pas celui attendu.… FC pour SOFOOT.com

  • Fàbregas peut remercier un joueur français
    Fàbregas peut remercier un joueur français
    information fournie par So Foot 03.01.2026 18:15 

    Petit à petit, l’oiseau fait son nid. Dixième de Serie A en 2024-2025 en tant que promu, Côme continue de se faire une place au soleil . L’équipe coachée par Cesc Fàbregas a conforté sa sixième place ce samedi en battant l’Udinese (1-0). Son salut est venu de Lucas ... Lire la suite

  • Un joueur de QRM grièvement brûlé à Crans-Montana
    Un joueur de QRM grièvement brûlé à Crans-Montana
    information fournie par So Foot 03.01.2026 16:50 

    Ce premier week-end de l’année est placé sous le signe de l’émotion, dans plusieurs pays d’Europe, suite à l’incendie survenu à Crans-Montana (Suisse) il y a trois jours. Plusieurs footballeurs ont été directement impliqués : Tahirys Dos Santos (Metz), le Luxembourgeois ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank