Le cancre de la Premier League redore son blason
Champagne !
Incapable de gagner lors des 19 premières journées de championnat, Wolverhampton est sorti de son hibernation ce samedi contre un autre malade, West Ham (3-0). Le pauvre Alphonse Areola a servi de punching ball : Jhon Arias (4 e ), Hwang Hee-chan sur penalty (41 e ) et Mateus Mané (41 e ) ont tous marqué en première période pour mettre fin à cette série noire. En considérant la fin de la saison dernière, Wolverhampton restait sur 23 matchs sans victoire en Premier League (quatre nuls, 19 défaites).…
