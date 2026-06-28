Le Canada perce le verrou sud-africain et poursuit son aventure
Longtemps impuissant face à une équipe d'Afrique du Sud solide, le Canada est parvenu à marquer dans les derniers instants par Stephen Eustáquio (0-1). Qualifiés pour la première fois de leur histoire en phase finale, les protégés de Jesse Marsch affronteront les Pays-Bas ou le Maroc en huitièmes de finale.
Afrique du Sud 0-1 Canada
But : Eustáquio (90 e +2)
Plus d’infos à venir……
Par Tom Binet pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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