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Cécile Moutoussamy : « Je revois mon Samuel de 14 ans, heureux de gagner son match de district »
information fournie par So Foot 28/06/2026 à 22:31

Cécile Moutoussamy : « Je revois mon Samuel de 14 ans, heureux de gagner son match de district »

Cécile Moutoussamy : « Je revois mon Samuel de 14 ans, heureux de gagner son match de district »

Madame Moutoussamy est une maman heureuse. Son fils Samuel et ses potes Léopards ont obtenu la qualification historique de la RDC qui affrontera les Trois Lions en seizièmes de finale. Ça valait bien un entretien émouvant avec la maman partie à Atlanta assister à leur exploit...

Bonjour Cécile ! Quelles sont vos premières impressions après cette victoire (3-1 contre l’Ouzbékistan) ?

Je suis profondément heureuse… et très soulagée ! On a eu très peur. La première mi-temps, j’étais complètement prostrée parce que le but des Ouzbèkes est arrivé très, très vite. Et je ne reconnaissais pas nos Congolais, je les trouvais apathiques. La deuxième mi-temps nous a totalement libérés, mais même alors, je n’étais pas du tout euphorique. Il a fallu le deuxième but. On a vécu un moment assez intense, je tremblais d’effroi à 0-1 : perdre de cette façon aussi frustrante face à l’Ouzbékistan… Et puis finalement, une libération incroyable au moment du coup de sifflet final.…

Photos : Iconsport et Cécile Moutoussamy

Propos recueillis par Chérif Ghemmour pour SOFOOT.com

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