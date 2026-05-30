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Les Parisiens feront la sieste à Budapest
information fournie par So Foot 30/05/2026 à 11:38

Les Parisiens feront la sieste à Budapest

Les Parisiens feront la sieste à Budapest

Un emploi du temps de roi. L’effectif du Paris Saint-Germain est arrivé à Budapest à la veille de la finale de la Ligue des champions face à Arsenal. Après avoir rompiche tranquillou-bidou dans leur hôtel, les joueurs du club de la capitale sont sortis du lit à 9 heures ce samedi matin. Vitinha et compagnie ont ensuite petit-déjeuné avant d’assister à une ultime séance vidéo.

Au lit

La suite du programme de cette journée spéciale d’après les informations de Rmc Sport : les Parisiens mangeront sur les coups de 13 heures avant de s’enfiler une sieste comme quand ils étaient en moyenne section. Le bus en direction de la Puskàs Arena de Budapest partira à 16 heures, soit deux heures avant le coup d’envoi.…

MBC pour SOFOOT.com

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