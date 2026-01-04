Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Le Cameroun remporte un joli combat face à l’Afrique du Sud
04/01/2026
Le Cameroun remporte un joli combat face à l’Afrique du Sud
Afrique du Sud 1-2 Cameroun
Buts : Makgopa (88
e
) pour les Bafana Bafana // Tchamadeu (34
e
) et Kofane (47
e
) pour les Lions indomptables
