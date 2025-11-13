Le Cameroun pourrait être privé d'un joueur majeur à la CAN

La mauvaise nouvelle de la journée est tombée pour les Camerounais.

Ce jeudi soir, le Cameroun défiera la République démocratique du Congo au Maroc pour la deuxième demi-finale des barrages de la zone Afrique de la prochaine Coupe du monde. Une rencontre qui se jouera sans André-Frank Zambo Anguissa, victime d’une lésion grave au biceps fémoral de la cuisse gauche et qui aurait déjà commencé son processus de rééducation, selon le communiqué du club de Naples publié ce jeudi.…

KM pour SOFOOT.com