Le Cameroun et le Ghana décrochent les deux derniers billets pour les quarts de la CAN

La dernière journée de la phase de poule de la CAN a rendu son verdict et les calculs ont été moins compliqués que pour le groupe C. Même si la soirée s’est achevée sur deux matchs nuls, le Cameroun déjà assuré de sa qualification avant son troisième match a trébuché sur le Cap-Vert (1-1), tandis que Maliennes et Ghanéennes se sont également séparées sur le score de 1 à 1. Mais ce sont bien les Black Queens qui se sont offertes la deuxième place du groupe .

Résultat historique du Cap-Vert

Dans un match sans enjeu, le Cap-Vert a tout de même écrit son histoire en s’offrant son premier point dans la compétition . C’est pourtant bien le Cameroun qui a démarré les hostilités, en s’offrant le premier but de la rencontre juste avant la demi-heure de jeu. Après dix tentatives infructueuses, les Lionnes indomptables par l’entremise de Grace Mendoua, bien servie par l’ancienne parisienne Naomi Eto, qui a catapulté le ballon dans les filets des Requins Bleus d’une frappe lourde imparable pour Lara Silva (1-0, 28 e ) .…

LB pour SOFOOT.com