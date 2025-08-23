 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le calvaire des QPR de Julien Stéphan en Championship
information fournie par So Foot 23/08/2025 à 17:56

Le calvaire des QPR de Julien Stéphan en Championship

Le calvaire des QPR de Julien Stéphan en Championship

Un sale samedi.

Les débuts de Julien Stéphan en Angleterre ne sont pas faciles et le match du jour ne va pas arranger les maux de tête du technicien français. Son équipe des Queens Park Rangers a pris la marée face au Coventry de Frank Lampard (7-1). Le club londonien était déjà mené 5-0 à la pause et a notamment été plombé par des doublés de Haji Wright, Jack Rudoni et Victor Torp.…

CG pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Borussia Dortmund s’effondre à Sankt Pauli
    Le Borussia Dortmund s’effondre à Sankt Pauli
    information fournie par So Foot 23.08.2025 20:35 

    Sankt Pauli 3-3 Borussia Dortmund Buts : Hountondji (50 e ), Sinani (86 e SP) et Smith (89 e ) pour St. Pauli // Guirassy (34 e ), Anton (67 e ) et Brandt (74 e ) pour le BvB Déjà un craquage pour les Borussen .… TB pour SOFOOT.com

  • Arsenal en met cinq à Leeds
    Arsenal en met cinq à Leeds
    information fournie par So Foot 23.08.2025 20:29 

    Arsenal 5-0 Leeds Buts : Timber (34 e et 56 e ), Saka (45 e +1) et Gyökeres (48 e et 90 e +5, SP) pour les Gunners Timber land.… AB pour SOFOOT.com

  • Le Naples d’un grand De Bruyne lance parfaitement la défense de son titre
    Le Naples d’un grand De Bruyne lance parfaitement la défense de son titre
    information fournie par So Foot 23.08.2025 20:26 

    Sassuolo X-X Naples Buts : McTominay (17 e ) et De Bruyne (57 e ) Expulsion : Koné (79 e ) pour les Neroverdi … TB pour SOFOOT.com

  • Les Girondins de Bordeaux battus par Granville
    Les Girondins de Bordeaux battus par Granville
    information fournie par So Foot 23.08.2025 20:01 

    De jouer la montée à finalement viser le maintien ? Accrochés par Avranches en ouverture du championnat de National 2, les Girondins de Bordeaux n’ont pas redressé la barre ce samedi, face à Granville. Toujours incapables de trouver la faille dans la défense adverse, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank