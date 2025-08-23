Le calvaire des QPR de Julien Stéphan en Championship
Un sale samedi.
Les débuts de Julien Stéphan en Angleterre ne sont pas faciles et le match du jour ne va pas arranger les maux de tête du technicien français. Son équipe des Queens Park Rangers a pris la marée face au Coventry de Frank Lampard (7-1). Le club londonien était déjà mené 5-0 à la pause et a notamment été plombé par des doublés de Haji Wright, Jack Rudoni et Victor Torp.…
CG pour SOFOOT.com
