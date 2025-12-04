Le calvaire d'Axel Disasi contre les jeunes du PSG
Il faut sauver le soldat Axel.
Ecarté de l’équipe première de Chelsea, Axel Disasi évolue depuis le début de saison avec l’équipe réserve des Blues . Aligné face au PSG la saison dernière en quarts de finale de la Ligue des champions avec Aston Villa, le défenseur français a retrouvé ce mercredi la formation parisienne. Et ça a mal tourné pour lui.…
CDB pour SOFOOT.com
