Le cahier des charges de la privatisation de TAP Air Portugal dévoilé

Le gouvernement portugais a annoncé vendredi avoir adopté le cahier des charges pour la privatisation de la compagne aérienne TAP Air Portugal, dont il prévoit de céder jusqu'à 49,9% du capital à un groupe déjà établi dans le ce secteur, a-t-il annoncé vendredi.

( AFP / FABRICE COFFRINI )

L'ouverture du capital réservée "exclusivement" à des compagnies aériennes "ayant réalisé plus de cinq milliards d'euros de chiffre d'affaires sur au moins une des trois dernières années", a précisé l'exécutif dans un communiqué.

Les critères de sélection prendront en compte, entre autres, "le développement de TAP" sur les liaisons vers les archipels des Açores et de Madère, ainsi que vers les pays de langue portugaise ou dans lesquels vit une importante communauté nationale.

Le processus de privatisation se déroulera en plusieurs étapes sur une période d'environ huit mois: une offre de pré-qualification suivie d'une période d'offres et d'une phase éventuelle de négociation puis, enfin, la décision finale du conseil des ministres.

Les offres seront par ailleurs évaluées selon des critères financiers et opérationnels, ainsi que le respect des engagements sociaux.

Le gouvernement avait officiellement lancé le 10 juillet le processus de privatisation de TAP en adoptant un décret fixant les conditions de l'opération.

Le Portugal prévoit de céder jusqu'à 49,9% du capital de la compagnie aérienne, dont 5% réservés en priorité aux employés.

Plusieurs compagnies aériennes européennes comme Air France-KLM, Lufthansa ou le groupe IAG (British Airways et Iberia), ont déjà exprimé leur intérêt.

Renationalisée dans l'urgence en 2020 pour faire face aux conséquences de l'épidémie de Covid-19, TAP avait bénéficié d'une injection de 3,2 milliards d'euros de fonds publics en échange d'un plan de restructuration dont la mise en œuvre doit s'achever cette année.

"Nous souhaitons récupérer les montants investis par l’État" et "maintenir les lignes stratégiques", a précisé le ministre des Infrastructures Miguel Pinto Luz, cité dans le communiqué de vendredi.