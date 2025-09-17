Le cadeau très local de Longoria à Florentino Pérez
Ça ne l’a pas empêché d’avoir les boules après le match.
Comme le veut la tradition, Pablo Longoria, le président de l’OM, a offert un petit cadeau à son homologue madrilène Florentino Pérez avant la rencontre entre le club phocéen et le Real Madrid. Mais ce dernier était bien particulier, en phase avec les valeurs de la ville des Bouches-du-Rhône puisqu’il s’agissait de boules de pétanque .…
TM pour SOFOOT.com
