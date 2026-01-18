Le but fou marqué par le fils Van Persie
Au nom du père. Pour son quatrième match avec l’équipe professionnelle de Feyenoord, Shaqueel van Persie a réalisé une grande performance ce dimanche en Eredivisie face au Sparta Rotterdam (3-4). Entré peu après l’heure de jeu à la place de Casper Tengstedt, l’enfant de l’ancien attaquant d’Arsenal réduit d’abord l’écart d’une belle madjer à la suite d’un très beau mouvement collectif. Mais le meilleur reste à venir.
🇳🇱💥 Robin van Persie's son Shaqueel with a fantastic goal for Feyenoord. Only 19-years-old. 🤯 pic.twitter.com/bv3Yt0xlKI…
