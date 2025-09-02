 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le but de l’OL face à l’OM finalement attribué à Pavel Šulc
information fournie par So Foot 02/09/2025 à 11:56

Elle était longue cette VAR.

Près de 24 heures après la victoire de l’OL face à l’OM (1-0), la LFP a décidé de réattribuer l’unique but de ce match. Initialement annoncé comme un contre-son-camp de Leonardo Balerdi, la Ligue a finalement tranché que le véritable auteur de cette réalisation était Pavel Šulc . Selon l’instance, le milieu offensif tchèque a cadré sa reprise avant que le défenseur argentin ne pousse involontairement le ballon dans ses propres filets. Arrivé cet été contre 7,5 millions d’euros (hors bonus), l’ancien maestro du Viktoria Plzeň ouvre donc son compteur avec les Gones.…

LT pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
