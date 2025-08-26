Le but de l'année vient de loin... ou plutôt de Moselle

Et si le Régional 2 devenait le championnat du siècle.

Sur le papier, la rencontre de dimanche dernier entre Achen-Etting-Schmittviller (AES) et Ingwiller sentait surtout la choucroute. Mais ce duel de Régional 2 dans la ligue Grand Est a viré à l’irrationnel sur un geste , quand Lilian Ferstler, 24 ans, milieu gauche de l’AES, a transformé un lob de plus de 80 mètres. Après un coup franc mal négocié par les Alsaciens d’Ingwiller, le joueur mosellan Ferstler, un peu fada, a opté pour une frappe magistrale à l’entrée de sa propre surface. La suite : le gardien est lobé et la balle termine sa course au fond des filets.…

MBC pour SOFOOT.com