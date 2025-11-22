Le but de l’année pour Marseille en Première Ligue ?
Soirée plaisir sur la Canebière.
Pendant que les hommes de Roberto De Zerbi démolissaient Nice, l’équipe féminine de l’Olympique de Marseille s’est offert le duel des promus face à Lens, vendredi soir en Première Ligue (2-0) . Un succès dessiné grâce à un doublé de Margaux Le Mouël. À la conclusion d’une belle action collective d’abord, puis surtout d’une frappe de plus de 30 mètres pour lober Blandine Joly, la gardienne nordiste .…
TB pour SOFOOT.com
