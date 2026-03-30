Le bus d’un club sénégalais impliqué dans un accident causant un mort et une vingtaine de blessés
Ce dimanche, le bus de l’ASC Gadiaga de Bakel , une équipe sénégalaise évoluant en quatrième division, a percuté un camion immobilisé sur la route près du village de Balla, selon les informations rapportées par Le Soleil .
L’équipe était sur le retour d’un déplacement à Kaolack après une défaite subie ce samedi dans la course aux play-offs pour monter en troisième division. Le bilan initial faisait état de 23 blessés, dont 3 dans un état grave. Le deuxième gardien de but du club Serigne Fallou Diéye n’a pas survécu, succombant à ses blessures à l’hôpital régional de Tambacounda. Il était également enseignant.…
SW pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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