Le bus d’un club sénégalais impliqué dans un accident causant un mort et une vingtaine de blessés

Le bus d’un club sénégalais impliqué dans un accident causant un mort et une vingtaine de blessés

Ce dimanche, le bus de l’ASC Gadiaga de Bakel , une équipe sénégalaise évoluant en quatrième division, a percuté un camion immobilisé sur la route près du village de Balla, selon les informations rapportées par Le Soleil .

L’équipe était sur le retour d’un déplacement à Kaolack après une défaite subie ce samedi dans la course aux play-offs pour monter en troisième division. Le bilan initial faisait état de 23 blessés, dont 3 dans un état grave. Le deuxième gardien de but du club Serigne Fallou Diéye n’a pas survécu, succombant à ses blessures à l’hôpital régional de Tambacounda. Il était également enseignant.…

SW pour SOFOOT.com