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Le bureau de la Fed de New York prévoit de procéder à des achats d'une valeur d'environ 26,5 milliards de dollars au cours du mois prochain
information fournie par Reuters 11/06/2026 à 21:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le service des opérations de la Réserve fédérale de New York prévoit de réaliser environ 16,5 milliards de dollars d'achats de réinvestissement et environ 10 milliards de dollars supplémentaires d'achats liés à la gestion des réserves entre le 12 juin et le 13 juillet, a-t-il indiqué dans un calendrier publié jeudi.

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