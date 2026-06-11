Le bureau de la Fed de New York prévoit de procéder à des achats d'une valeur d'environ 26,5 milliards de dollars au cours du mois prochain

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Le service des opérations de la Réserve fédérale de New York prévoit de réaliser environ 16,5 milliards de dollars d'achats de réinvestissement et environ 10 milliards de dollars supplémentaires d'achats liés à la gestion des réserves entre le 12 juin et le 13 juillet, a-t-il indiqué dans un calendrier publié jeudi.