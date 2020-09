Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le budget allemand approuvé pour 2021 prévoit un endettement net frôlant les 100 milliards d'euros Reuters • 23/09/2020 à 11:56









LE BUDGET ALLEMAND APPROUVÉ POUR 2021 PRÉVOIT UN ENDETTEMENT NET FRÔLANT LES 100 MILLIARDS D'EUROS BERLIN (Reuters) - Le gouvernement allemand a approuvé mercredi le projet de budget 2021 présenté par le ministre des Finances Olaf Scholz qui prévoit une nouvelle dette nette de 96,2 milliards d'euros pour financer la lutte contre les effets de la pandémie de coronavirus, a-t-on appris auprès d'un responsable gouvernemental. Le montant de cet endettement supplémentaire est le deuxième le plus élevé pour l'Allemagne depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Pour cette année, le gouvernement fédéral a déjà emprunté quelque 218 milliards d'euros. Le projet de budget, le dernier avant les prochaines élections législatives prévues pour septembre 2021, illustre la volonté du social-démocrate Olaf Scholz d'éloigner l'Allemagne de son image de champion européen de l'austérité. Il nécessitera que l'Allemagne suspende en 2021, comme elle l'a fait pour cette année, la règle constitutionnelle qui interdit en principe au gouvernement fédéral d'emprunter plus de 0,35% de son produit intérieur brut. La première puissance économique européenne envisage en revanche de resserrer son "frein à l'endettement" à partir de 2022. Dans sa trajectoire budgétaire actuelle, le gouvernement prévoit un endettement net de 10,5 milliards en 2022, de 6,7 milliards en 2023 et de 5,2 milliards en 2024. (Michael Nienaber; version française Henri-Pierre André, édité par Jean-Stéphane Brosse)

