Le Brésil rétrograde ses liens diplomatiques avec l'Argentine-source

Le Brésil a informé l'Argentine que leurs relations diplomatiques seraient désormais gérées au niveau des chargés d'affaires après que le président argentin Javier Milei a de nouveau insulté son homologue brésilien Luiz Inacio Lula da Silva, a déclaré mardi une source gouvernementale à Brasilia.

Rappelé au Brésil en juillet à la suite de commentaires insultants de Javier Milei à l'encontre de Lula, l'ambassadeur brésilien en Argentine, Julio Bitelli, ne retournera pas à Buenos Aires, a dit la source, citant de nouvelles insultes formulées par Milei contre Lula lors d'une interview à la télévision argentine. Le dirigeant argentin a qualifié le dirigeant brésilien de "voleur" et de "corrompu".

Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat auprès du ministère argentin des Affaires étrangères.

La décision de Brasilia formalise la détérioration des relations entre deux des plus importantes économies d'Amérique latine.

Lula et Javier Milei n'ont pris part à aucune réunion bilatérale officielle depuis l'investiture du second nommé en décembre 2023.

D'après la source, l'ambassadeur argentin au Brésil, Daniel Raimondi, a été informé de la décision du gouvernement brésilien de rétrograder les liens diplomatiques.

(Lisandra Paraguassu à Brasilia, avec la contribution de Nicolas Misculin à Buenos Aires; version française Jean Terzian)