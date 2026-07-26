Le Brésil rappelle son ambassadeur en Argentine après des propos de Milei contre Lula - sources

Le Brésil a rappelé son ambassadeur à Buenos Aires après que le président argentin Javier Milei a critiqué son homologue brésilien Luiz Inacio Lula da Silva ainsi que le système judiciaire du pays, ont indiqué dimanche deux sources proches du dossier.

Javier Milei est arrivé vendredi au Brésil - sa deuxième visite dans le pays - en vue d'apporter son soutien à la candidature présidentielle du sénateur Flavio Bolsonaro.

Le fils aîné de l'ancien président Jair Bolsonaro a officiellement lancé samedi sa campagne en vue des élections présidentielles d'octobre.

Il sera opposé à Luiz Inacio Lula da Silva, qui ne cesse de creuser son avance, selon les sondages.

S'exprimant aux côtés de Flavio Bolsonaro à Sao Paulo, Javier Milei a qualifié Lula de "condamné", le gouvernement brésilien de "socialistes voleurs", tout en présentant le candidat conservateur comme le seul capable de "stopper Lula".

La décision de rappeler l'ambassadeur brésilien Julio Bitelli a été prise dimanche matin après que le ministre des Affaires étrangères Mauro Vieira s'est entretenu avec Lula, ont indiqué des sources proches du dossier.

Le gouvernement brésilien a considéré les propos de Javier Milei comme un "affront direct", a déclaré une source.

Les relations diplomatiques entre les deux pays sont pour ainsi dire au point mort. Javier Milei n'a pas sollicité de rencontre officielle avec Lula lors de ses deux voyages au Brésil, et le dirigeant brésilien n'a pas non plus manifesté le moindre intérêt à le recevoir.

(Lisandra Paraguassu, Version française Benoit Van Overstraeten)