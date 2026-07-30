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Le Brescia Calcio officiellement dissout
information fournie par So Foot 30/07/2026 à 11:23
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Le Brescia Calcio officiellement dissout

Le Brescia Calcio officiellement dissout

Encore un club italien qui disparaît. Cette fois, c’est définitivement terminé pour le Brescia Calcio . Le tribunal de la ville lombarde a prononcé la liquidation judiciaire du club, étouffé par une dette estimée à près de 20 millions d’euros. La décision met un point final à une histoire commencée en 1911. Et pour pousser le sens du timing jusqu’au bout, elle est tombée le jour du 70 e anniversaire de Massimo Cellino l’ancien président du club lombard au scapulaire.

Le Brescia Calcio n’évoluait déjà plus dans aucun championnat depuis son exclusion de la Serie C à l’été 2025. Le club de Roberto Baggio, Andrea Pirlo, Pep Guardiola, Gheorghe Hagi ou encore Luca Toni existait encore juridiquement, dans l’espoir d’un improbable sauvetage. Il n’existe désormais même plus sur le papier.…

MJ pour SOFOOT.com

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