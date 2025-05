Le Borussia Dortmund surclasse le Bayer Leverkusen

Une fête gâchée.

Avec la large défaite face à Dortmund ce dimanche après-midi (2-4), la probable dernière rencontre de Xabi Alonso, annoncé au Real Madrid, à la BayArena ne s’est pas passée comme prévu. Le Werkself met pourtant directement la pression sur son adversaire. Cette tactique finit par payer. Suite à un échange avec Florian Wirtz, Jeremie Frimpong marque d’un tir puissant de l’intérieur du gauche (31 e ). Mais le BVB est loin de se laisser abattre, et réagit deux minutes plus tard par l’intermédiaire de Julian Brandt, qui profite d’un beau travail de Karim Adeyemi sur le côté droit pour conclure au point de penalty (33 e ). Avec ce pion, Borussia se réveille enfin, Gregor Kobel réalise des miracles face à Wirtz et Nathan Tella, et Julian Ryerson trompe à son tour Lukáš Hrádecký d’une frappe croisée (43 e ). À quelques secondes de la fin du premier acte, Amine Adli pense remettre les deux équipes à égalité d’une tête plongeante mais la barre vient l’en empêcher.…

TM pour SOFOOT.com