information fournie par So Foot • 29/11/2025 à 20:30

Le Borussia Dortmund fait tomber Leverkusen du podium

Le Borussia Dortmund fait tomber Leverkusen du podium

Bayer Leverkusen 1-2 Borussia Dortmund

Buts : Kofane (83 e ) pour le Bayer // Anselmino (41 e ) et Adeyemi (65 e ) pour le BVB

Pousse-toi de là, que je m’y mette.…

TB pour SOFOOT.com