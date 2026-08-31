Le blanchissement des coraux survient trop fréquemment pour permettre aux récifs de se rétablir, selon des scientifiques

Les récifs coralliens subissent des épisodes de blanchissement de plus en plus fréquents, ce qui ne leur laisse plus suffisamment de temps pour se rétablir, tandis que leur couverture mondiale est désormais bien inférieure aux niveaux historiques et risque de connaître un déclin irréversible, ont déclaré lundi des scientifiques.

Les récifs coralliens abritent un quart de la vie marine, contribuent à protéger les côtes et fournissent nourriture et moyens de subsistance à des millions de personnes. Mais leur survie est menacée par la pollution et par des épisodes de blanchissement massif de plus en plus fréquents, provoqués par la hausse des températures des océans.

L'intervalle entre les épisodes de blanchissement s'étendait autrefois sur plusieurs décennies, mais il n’est désormais plus que de cinq à six ans en moyenne, a déclaré un groupe de scientifiques du Global Coral Reef Monitoring Network (GCRMN) dans un rapport fondé sur plus de 40 ans de données recueillies sur près de 37.000 sites récifaux dans 120 pays et territoires.

"Si nous leur laissons suffisamment de temps, ils ont la capacité de se rétablir", a déclaré l'auteur principal, Manuel Gonzalez Rivero, ajoutant que ce délai ne leur était pas accordé et que la fréquence de ces épisodes de blanchissement avait pratiquement doublé.

Le blanchissement se produit lorsque les coraux expulsent les algues colorées vivant dans leurs tissus. Privés de ces algues qui leur fournissent des nutriments, ils pâlissent et deviennent vulnérables à la famine et aux maladies. Un corail blanchi n'est pas nécessairement mort, mais les températures océaniques doivent baisser pour permettre sa récupération.

Le rapport est publié alors que les dirigeants du Pacifique se réunissent lundi à Palau pour le Forum annuel des îles du Pacifique, où ils devraient coordonner leurs priorités climatiques avant la COP31 prévue plus tard cette année.

Ses conclusions apportent de nouvelles preuves de l’impact du changement climatique sur les écosystèmes fragiles des récifs coralliens, la couverture en coraux durs ayant diminué de 9,5% par rapport à la moyenne historique sur la période 2020-2024.

"Pendant 40 ans, la couverture corallienne mondiale était restée relativement stable jusqu’en 2010", a déclaré Manuel Gonzalez Rivero. "Depuis 2010, nous avons observé un changement très marqué."

"UN ESCALIER DE DÉCLIN"

Le premier épisode mondial de blanchissement massif a été enregistré en 1998, suivi de trois autres depuis 2010.

Les récifs peuvent toutefois se rétablir relativement rapidement lorsque les températures baissent. Entre 2017 et 2019, la couverture corallienne des récifs a augmenté de 6%, compensant presque entièrement la perte de 6,6% due à l’épisode de blanchissement de 2016.

Le dernier épisode de blanchissement, survenu en 2023, a été le plus étendu jamais enregistré, touchant 77% des zones de récifs coralliens de la planète, s’inscrivant dans ce que Gonzalez Rivero a qualifié d'un "escalier de déclin".

Alors que les phénomènes El Niño s’intensifient et que la température de surface des océans a atteint un record de 21,1 °C le 22 août, un nouvel épisode de blanchissement pourrait frapper les récifs cette année, a-t-il déclaré.

"C'est très probable, compte tenu des températures."

Des réductions rapides des émissions et une meilleure gestion des menaces locales, notamment la pêche non durable et le développement côtier excessif, pourraient limiter les pertes, selon le rapport.

"Nous devons agir dès maintenant pour enrayer ce déclin et investir dans des solutions qui réduisent les pressions et renforcent la résilience", a déclaré David Obura, président de la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques.

"Tarder à agir risque d’entraîner des pertes irréversibles."

(Reportage Christine Chen et de David Stanway, version française Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)