Le bitcoin bat un nouveau record et dépasse les 125.000 dollars
information fournie par AFP 05/10/2025 à 16:13

Le bitcoin a atteint un nouveau plus haut dimanche, dépassant le seuil des 125.000 dollars, alors que la paralysie budgétaire se poursuit aux Etats-Unis ( AFP / Ozan KOSE )

Le bitcoin a atteint un nouveau plus haut dimanche, dépassant le seuil des 125.000 dollars, alors que la paralysie budgétaire se poursuit aux Etats-Unis.

La star des cryptomonnaies a atteint 125.689 dollars, battant son précédent record du mois d'août autour de 124.500 dollars.

Le bitcoin a connu une forte tendance à la hausse, sur fond de méfiance des investisseurs face à la paralysie budgétaire en cours aux États-Unis ("shutdown").

Les gains des actions américaines ont également soutenu la hausse du bitcoin, alors que les investisseurs se sont tournés vers des actifs plus sûrs, pendant que les législateurs américains négociaient le financement du gouvernement fédéral, selon Bloomberg News.

Le président américain Donald Trump et sa famille ont également fait la promotion des cryptomonnaies et sont impliqués dans diverses initiatives dans ce domaine, ce qui a fait monter le cours du bitcoin.

"Avec de nombreux actifs, notamment les actions, l'or et même les objets de collection comme les cartes Pokémon, qui atteignent des sommets historiques, il n'est pas surprenant que le bitcoin profite du narratif de la dépréciation du dollar", a déclaré Joshua Lim, co-responsable des marchés chez FalconX, une société de courtage spécialisée dans les cryptomonnaies, cité par Bloomberg News.

Valeurs associées

BTC/USD
122 980,8762 USD CryptoCompare +0,42%
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

