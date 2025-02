Le bilan des mercatos : Brighton très dépensier, Lens roi des ventes

On fait le bilan, calmement.

Un seul club a réussi l’exploit d’afficher un bilan net négatif de plus de 250 millions d’euros sur les deux dernières fenêtres de transferts. Spoiler : ce n’est ni le PSG, ni Chelsea. Non, le trophée du club qui claque beaucoup plus qu’il ne vend revient à… Brighton & Hove Albion, selon la dernière Lettre hebdomadaire du CIES. L’été dernier, les Seagulls ont lâché 197 millions d’euros , avant de replonger de 56 millions en janvier . Ça fait cher payé pour une 10 e place en Premier League et se prendre 7-0 par Forest.…

MJ pour SOFOOT.com