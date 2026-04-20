Le bilan de la tuerie de Kyiv de samedi passe à sept, selon le maire

Un homme blessé par une fusillade survenue samedi à Kyiv est décédé à l'hôpital, ce qui porte à sept le nombre de morts de cet incident, sans compter le tueur, a déclaré lundi le maire de la capitale ukrainienne Vitali Klitschko.

Les six premières victimes ont été abattues samedi dans les rues du quartier de Holossiïv, connu pour son parc naturel national, après qu'un homme, né en 1958 à Moscou, a tiré sur des passants avec une arme automatique.

Il a ensuite été tué par la police après s'être barricadé dans un supermarché. Les fusillades de ce type sont extrêmement rares en Ukraine, où les villes sont régulièrement la cible de frappes aériennes russes depuis l'invasion du pays par les troupes de Moscou en février 2022.

Le maire a ajouté que sept personnes, dont un enfant, étaient encore hospitalisées à la suite de la tuerie. Quatre d'entre elles sont en soins intensifs.

(Anna Pruchnicka, version française Benoit Van Overstraeten)