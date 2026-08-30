Le bilan de l'attaque russe dans la région de Kyiv s'alourdit à 38 morts - Zelensky

Le bilan de la frappe russe sur un dépôt de munitions dans la région de Kyiv, en Ukraine, s'élève désormais à 38 morts, tandis que les recherches se poursuivent pour retrouver quatre personnes toujours portées disparues, a déclaré dimanche le président Volodimir Zelensky.

Cette frappe, la plus meurtrière depuis le début de l'année dans la région de Kyiv, est survenue dans la nuit de vendredi à samedi alors que Moscou a lancé une offensive d'envergure contre la capitale ukrainienne, qui s'est poursuivie tout au long du week-end.

La frappe aérienne ayant fait 38 morts a touché une installation militaire qui abritait des obus d'artillerie, des mines, des drones et d'autres munitions.

Le président ukrainien a déclaré sur la messagerie Telegram que les équipes de secours avaient réussi à éteindre la plupart des incendies. Toutefois, l'ampleur de l'impact de l'explosion reste importante et requiert des efforts qui se poursuivront aussi longtemps que nécessaire, a-t-il ajouté.

Volodimir Zelensky a diffusé des images vidéo montrant des équipes de pompiers luttant contre les flammes et déblayant les décombres des bâtiments détruits.

D'après le président ukrainien, la Russie a lancé, au cours de la semaine dernière, sur l'Ukraine près de 2.000 drones d'attaque, plus de 1.600 bombes aériennes et 31 missiles, dont des missiles balistiques nord-coréens.

(Reportage Pavel Polityuk; version française Claude Chendjou)