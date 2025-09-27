Le bijou de Sadio Mané, le recadrage de Karim Benzema
L’un est-il lié à l’autre ?
C’est peu probable, mais Karim Benzema n’était sans doute pas d’humeur à rigoler : lors de la quatrième journée de Saudi Pro League, son Al-Ittihad s’est incliné à domicile face à Al-Nassr en encaissant des buts de l’inévitable Cristiano Ronaldo et de l’excellent Sadio Mané. Ce dernier, auteur de l’ouverture du score, s’est même offert un bijou dès la neuvième minute.…
FC pour SOFOOT.com
