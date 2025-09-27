 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le bijou de Sadio Mané, le recadrage de Karim Benzema
information fournie par So Foot 27/09/2025 à 13:37

L’un est-il lié à l’autre ?

C’est peu probable, mais Karim Benzema n’était sans doute pas d’humeur à rigoler : lors de la quatrième journée de Saudi Pro League, son Al-Ittihad s’est incliné à domicile face à Al-Nassr en encaissant des buts de l’inévitable Cristiano Ronaldo et de l’excellent Sadio Mané. Ce dernier, auteur de l’ouverture du score, s’est même offert un bijou dès la neuvième minute.…

