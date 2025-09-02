 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le best-of du deadline day
information fournie par So Foot 02/09/2025 à 01:16

Le best-of du deadline day

Le best-of du deadline day

Comme d’habitude, le jour le plus long du mercato estival a été riche en émotions, qu’elles soient bonnes ou mauvaises. Voici ce qu’il faut en retenir.

→ La somme délirante qui ne nous surprend pas mais qu’on n’attendait quand même pas

Après avoir lâché 90 millions sur Nick Woltemade dont le seul fait d’arme récent aura été de s’illustrer à l’Euro Espoirs, Newcastle a prouvé qu’il savait faire autre chose que faire marcher la planche à billet. Contre 150 plaques, Alexander Isak quitte les Magpies et rejoint Liverpool, because « It was always Liverpool » de toute façon. Attendons que l’Arabie saoudite lâche 240 millions dans deux ans pour savoir si « It was always Al-Ittihad ». En attendant, le Suédois de 25 ans n’est pas seulement le transfert le plus cher de ce mercato : il devient la troisième recrue la plus onéreuse DE L’HISTOIRE, derrière Neymar et Kylian Mbappé. Voilà donc le monde dans lequel on vit.

→ La blague impromptue de Vincent Kompany

Interrogé en conférence de presse sur la raison qui pousse autant de joueurs de Buli à choisir la Premier League, en référence au départ de Merlin Röhl, qui quitte Fribourg pour Everton en prêt assorti d’une option d’achat obligatoire de 25 millions d’euros, l’entraîneur du Bayern a répondu en un mot : « Money ! » L’ancien défenseur de Hambourg parti pour Manchester City en 2004 parle certainement en connaissance de cause. Le coach du seul club à proposer des salaires démesurés à ses joueurs par rapport à la concurrence aussi. Bon, les Bavarois peuvent se rassurer, ils ont toujours un peu d’argent de côté et ont pu attirer Nicolas Jackson, en provenance de Chelsea, pour un prêt payant de 16 millions d’euros et une option d’achat de 65 millions.…

Par Julien Duez et Enzo Leanni pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Jamie Vardy et Alexis Sánchez n’ont pas dit leur dernier mot
    Jamie Vardy et Alexis Sánchez n’ont pas dit leur dernier mot
    information fournie par So Foot 02.09.2025 00:30 

    Les papys font de la résistance. Il n’y a pas que des transferts à trois chiffres et des multipropriétés en cette dernière journée de mercato, il y a aussi de belles histoires. Elles ne sont pas nombreuses, on le concède, mais prenons déjà ce qu’il y a. Pour les ... Lire la suite

  • Un membre du centre de formation de l’OL interpellé après la mort d'un adolescent
    Un membre du centre de formation de l’OL interpellé après la mort d'un adolescent
    information fournie par So Foot 02.09.2025 00:10 

    Dans la soirée de dimanche, un mineur âgé de 16 ans a été mortellement poignardé au cœur dans les rues de Caluire-et-Cuire (Rhône). L’auteur présumé des faits a été interpellé et placé en garde à vue. D’après les informations du Progrès , il s’agit d’un jeune de ... Lire la suite

  • Cerise sur le gâteau, Ben Chilwell s'engage avec Strasbourg
    Cerise sur le gâteau, Ben Chilwell s'engage avec Strasbourg
    information fournie par So Foot 01.09.2025 23:54 

    La surprise du chef. Après 17 recrues estivales, on était en droit de penser que Strasbourg avait bouclé son mercato. Que nenni ! Les Alsaciens ont profité une dernière fois – pour le moment – de la multipropriété BlueCo et des liens direct avec Chelsea pour attirer ... Lire la suite

  • Cinq conseils pour régner sur le foot à la récré
    Cinq conseils pour régner sur le foot à la récré
    information fournie par So Foot 01.09.2025 23:17 

    Cette semaine, les élèves reprennent le chemin de l’école. Tandis que certain·es cherchent à repartir avec des 20/20 toute l'année, d'autres - parfois les mêmes, oui oui - souhaitent plutôt devenir le ou la meilleur·e joueur·se de l'établissement. Voici quelques ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank