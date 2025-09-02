Le best-of du deadline day

Comme d’habitude, le jour le plus long du mercato estival a été riche en émotions, qu’elles soient bonnes ou mauvaises. Voici ce qu’il faut en retenir.

→ La somme délirante qui ne nous surprend pas mais qu’on n’attendait quand même pas

Après avoir lâché 90 millions sur Nick Woltemade dont le seul fait d’arme récent aura été de s’illustrer à l’Euro Espoirs, Newcastle a prouvé qu’il savait faire autre chose que faire marcher la planche à billet. Contre 150 plaques, Alexander Isak quitte les Magpies et rejoint Liverpool, because « It was always Liverpool » de toute façon. Attendons que l’Arabie saoudite lâche 240 millions dans deux ans pour savoir si « It was always Al-Ittihad ». En attendant, le Suédois de 25 ans n’est pas seulement le transfert le plus cher de ce mercato : il devient la troisième recrue la plus onéreuse DE L’HISTOIRE, derrière Neymar et Kylian Mbappé. Voilà donc le monde dans lequel on vit.

→ La blague impromptue de Vincent Kompany

Interrogé en conférence de presse sur la raison qui pousse autant de joueurs de Buli à choisir la Premier League, en référence au départ de Merlin Röhl, qui quitte Fribourg pour Everton en prêt assorti d’une option d’achat obligatoire de 25 millions d’euros, l’entraîneur du Bayern a répondu en un mot : « Money ! » L’ancien défenseur de Hambourg parti pour Manchester City en 2004 parle certainement en connaissance de cause. Le coach du seul club à proposer des salaires démesurés à ses joueurs par rapport à la concurrence aussi. Bon, les Bavarois peuvent se rassurer, ils ont toujours un peu d’argent de côté et ont pu attirer Nicolas Jackson, en provenance de Chelsea, pour un prêt payant de 16 millions d’euros et une option d’achat de 65 millions.…

Par Julien Duez et Enzo Leanni pour SOFOOT.com