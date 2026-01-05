Le Bénin veut tout simplement fouetter l’Égypte
Des Pharaons susceptibles.
La veille d’un huitième de finale des plus excitants, le community manager de la fédé béninoise s’est permis une affiche de match des plus « historiques » pour annoncer la rencontre des Guépards face aux septuples champions d’Afrique . « Désormais, place aux huitièmes de finale. Les choses deviennent très sérieuses et les Guépards du Bénin sont prêts à se surpasser pour décrocher la victoire ! ». …
MH pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
