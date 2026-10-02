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Le bel hommage de Sarajevo à Edin Džeko
information fournie par So Foot 02/10/2026 à 10:17

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Le bel hommage de Sarajevo à Edin Džeko

Le bel hommage de Sarajevo à Edin Džeko

I am from Bosnia… Ce petit refrain trottera peut-être dans la tête d’Edin Džeko (40 ans) ce vendredi soir, avant d’entrer sur la pelouse du stade Bilino Polje de Zenica. La Bosnie y reçoit la Suède (20h45) en troisième journée de Ligue des nations, et l’exceptionnel attaquant y disputera ses dernières minutes en sélection. Avant la retraite et les émotions, Džeko a d’ailleurs eu droit à un premier hommage de la part de la ville de Sarajevo : un maillot géant floqué à son nom a été étendu sur l’un des parvis de la capitale.

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