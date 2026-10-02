Álvaro Arbeloa bientôt lourdement sanctionné en Angleterre ?
Rattrapé par la patrouille. Arrivé sur le banc de Fulham en juillet dernier, Álvaro Arbeloa fait déjà parler de lui outre-Manche pour avoir fait part de son mécontentement sur le sujet favori des entraîneurs : l’arbitrage.
L’ancien international espagnol s’en était pris à l’arbitre de la rencontre Fulham-Manchester United (1-1) le 20 septembre dernier, visiblement frustré par l’égalisation tardive des Mancuniens : « Chaque décision était pour eux et, après le match contre Manchester City, je savais qu’ils ne laisseraient pas Manchester United perdre. » De lourdes accusations, pas vraiment au goût de la Fédération anglaise. …
MB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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