Álvaro Arbeloa bientôt lourdement sanctionné en Angleterre ?

Rattrapé par la patrouille. Arrivé sur le banc de Fulham en juillet dernier, Álvaro Arbeloa fait déjà parler de lui outre-Manche pour avoir fait part de son mécontentement sur le sujet favori des entraîneurs : l’arbitrage.

L’ancien international espagnol s’en était pris à l’arbitre de la rencontre Fulham-Manchester United (1-1) le 20 septembre dernier, visiblement frustré par l’égalisation tardive des Mancuniens : « Chaque décision était pour eux et, après le match contre Manchester City, je savais qu’ils ne laisseraient pas Manchester United perdre. » De lourdes accusations, pas vraiment au goût de la Fédération anglaise. …

MB pour SOFOOT.com